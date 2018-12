Streit ausgeartet: zwei Schwerverletzte bei Schlägerei

Köln (dpa/lnw) - Mit zwei Schwerverletzten ist am Samstag ein Streit in Köln ausgegangen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hätten Beamte zwei 29-jährige Verletzte in der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs gefunden - einer mit einer Platzwunde am Kopf, der andere mit einer Stichverletzung am Bein und einer Schnittverletzung an der Hand. Nach eigenen Angaben seien sie mit Bekannten in einen Streit geraten. Diese hätten dann mit einem Messer zugestochen und einer Flasche zugeschlagen. Die beiden Männer wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa