Kranke Lokführer: Nordwestbahn streicht zahlreiche Züge

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil sich viele Lokführer krankgemeldet haben, hat die Nordwestbahn am Silvestertag erneut zahlreiche Zugverbindungen im Münsterland und am Niederrhein gestrichen. Nachdem es drei Tage lang zu massiven Einschränkungen für die Reisenden kam, sollen die Züge am Neujahrstag aber wieder nach Plan fahren, sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag. Auch in Bremen und Niedersachsen fielen am Silvestertag viele Züge der Nordwestbahn aus.

Von dpa