Matratze fällt auf Autobahn: Unfall mit vier Verletzten

Schwerte (dpa/lnw) - Eine Matratze ist auf der Autobahn 1 bei Schwerte von einem Lastwagen gefallen und hat einen Unfall mit vier Verletzten ausgelöst. Ein 29-Jähriger habe am Samstag eine Vollbremsung machen müssen, als die Matratze von dem vorausfahrenden Laster fiel. Ein dahinter fahrender 34-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Wagen des 29-Jährigen. In den beiden Autos seien insgesamt vier Menschen leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von dpa