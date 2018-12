Menschen in NRW feiern Jahreswechsel: Polizei im Großeinsatz

Düsseldorf (dpa/lnw) - Glitzernde Raketen, ohrenbetäubende Böller - und ein Großeinsatz für die Polizei: 5500 Beamte sollen in diesem Jahr dafür sorgen, dass die Feiern zum Jahreswechsel in Nordrhein-Westfalen friedlich bleiben. Damit sind landesweit mehr als doppelt so viele Beamte wie an normalen Wochenenden im Einsatz. Auch Krankenhäuser und die Feuerwehren haben ihre Besetzung verstärkt. Besonders in den Party-Städten Düsseldorf und Köln fahren die Einsatzkräfte die Sicherheitsmaßnahmen hoch.

Von dpa