Einbrecher haben es auf Silvesterfeuerwerk abgesehen

Preußisch Oldendorf (dpa/lnw) - Einbrecher haben aus einem Geschäft im ostwestfälischen Preußisch Oldendorf große Mengen Feuerwerkskörper mitgehen lassen. Die Täter hätten am frühen Silvestermorgen mehrere Türen aufgebrochen, um an die Raketen und Böller zu kommen. Anschließend seien sie unerkannt mit ihrer Beute entkommen, teilte die Polizei in Minden am Montag mit.

Von dpa