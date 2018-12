Gas und Bremse verwechselt: Karambolage mit sechs Fahrzeugen

Königswinter (dpa/lnw) - Weil sie Gas und Bremse verwechselte, hat eine 75-Jährige in Bonn eine Karambolage mit sechs beteiligten Fahrzeugen verursacht. Mitten im Silvester-Einkaufstrubel habe sie auf einem Supermarktparkplatz in Königswinter bei Bonn plötzlich beschleunigt und fünf Autos ineinandergeschoben, teilte die Polizei mit. Die 75-Jährige kam verletzt ins Krankenhaus, die anderen Fahrer hatten Glück. Drei der sechs beteiligten Autos waren so stark demoliert, dass die Besitzer nicht weiterfahren konnten.

Von dpa