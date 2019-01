Brennendes Wohnhaus in Wuppertal evakuiert

Wuppertal (dpa/lnw) - Mehrere Kinder sind in der Silvesternacht über Leitern aus einem brennenden Mehrfamilienhaus in Wuppertal gerettet worden. Andere Bewohner konnten das Haus selbst verlassen oder wurden über Balkone in Sicherheit gebracht, wie die Polizei und Feuerwehr in der Nacht auf Dienstag mitteilte. Flammen und Rauch hatten die Evakuierung des Gebäudes nötig gemacht und den Fluchtweg übers Treppenhaus versperrt.

Von dpa