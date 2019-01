Weihnachtsbäume werden eingesammelt

Köln (dpa/lnw) - Die meisten Weihnachtsbäume kommen bald schon wieder vor die Tür. Abgeholt werden sie in Nordrhein-Westfalen in der Regel von den städtischen Abfallbetrieben - und die haben in den kommenden Wochen jede Menge zu tun: Allein in Köln werden jedes Jahr bis zu 300 000 Bäume eingesammelt, in Düsseldorf rund 100 000. In der Landeshauptstadt werden sie ab dem 9. Januar geholt.

Von dpa