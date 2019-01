Drei Verletzte bei Feuer in Behindertenwohnheim

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Fünf Menschen hat die Feuerwehr mit Hilfe einer Drehleiter aus einer brennenden Behinderteneinrichtung in Gelsenkirchen gerettet. In einem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss war in der Silvesternacht ein Feuer ausgebrochen. Drei Verletzte kamen laut Mitteilung vom Neujahrsmorgen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Eine Person wurde von einem Balkon im zweiten Stock geborgen. Die Helfer drangen mit Atemschutz zu den Bewohnern in dem stark verqualmten Gebäude vor. Da das Haus zunächst nicht mehr nutzbar war, kamen die anderen Bewohner in Ersatzunterkünften unter.

Von dpa