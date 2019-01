Roaming-Pflicht: Telekom-Betriebsrat sieht Jobs in Gefahr

Bonn (dpa) - Eine neue Roaming-Pflicht in Deutschland würde nach Ansicht des Betriebsrats der Deutschen Telekom Tausende Arbeitsplätze gefährden. Dadurch würden Investitionen entwertet und künftige Ausgaben in die Infrastruktur und somit auch ins Personal müssten abgesenkt werden, sagte Telekom-Betriebsratschef Josef Bednarski der Deutschen Presse-Agentur. Das lokale Roaming ist ein Vorschlag aus den Bundestagsfraktionen der Union und SPD, damit Verbraucher in Funklöchern kostenlos mit anderen Netzen verbunden werden. Bednarski hält das für «Populismus» fernab wirtschaftlicher Realitäten und einen Rückschlag für die Netzbetreiber.