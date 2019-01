Fußgänger in Essen von Autos erfasst und tödlich verletzt

Essen (dpa/lnw) - In Essen ist am Neujahrsabend ein Mann von zwei Autos erfasst und tödlich verletzt worden. Der 68 Jahre alte Fußgänger habe ersten Erkenntnissen zufolge am Dienstag eine vierspurige Straße in der Nähe des Museums Folkwang überqueren wollen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei sei er von dem Auto erfasst und auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden. Der Mann sei zunächst mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er noch am Abend starb. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.

Von dpa