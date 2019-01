Mit Tempo 150 durch die Stadt: Fahrer liefern sich Rennen

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Vor den Augen der Polizei sind zwei Autofahrer bei einem illegalen Rennen in Bergisch Gladbach mit hoher Geschwindigkeit durch die Stadt gerast. Eine Zivilstreife beobachtete, wie die beiden Wagen an einer roten Ampel standen, bei Grün losrasten und auf dem Weg in Richtung Autobahn auf Tempo 150 beschleunigten. Erlaubt gewesen seien 50 Stundenkilometer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Zivilbeamten konnten bei dem Vorfall in der Nacht zum Samstag einen der Fahrer anhalten, während der andere auf die Autobahn fuhr und entkam. Der gestoppte 27-Jährige räumte den Angaben zufolge zwar ein, «etwas schneller gewesen zu sein», ein Rennen stritt er aber ab. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und leiteten ein Strafverfahren ein.

Von dpa