Duisburg (dpa/lnw) - Fußballprofi Sebastian Neumann steht dem abstiegsbedrohten Zweitligisten MSV Duisburg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger wird nach Angaben des Vereins vom Mittwoch am 10. Januar an der Hüfte operiert. In der aktuellen Spielzeit bestritt Neumann acht Ligapartien für den MSV.

Von dpa