Kollision mit Zug: 25-Jähriger nur leicht verletzt

Essen (dpa/lnw) - Schutzengel für einen 25-Jährigen am Neujahrsmorgen: Einen Zusammenstoß mit einem Zug in Essen hat der junge Mann mit leichten Verletzungen überstanden. Trotz Schnellbremsung habe der Zug den Mann mit etwa 90 Stundenkilometern erfasst und zu Boden geschleudert, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Er wurde demnach leicht an den Füßen verletzt und vorsorglich in eine Essener Klinik gebracht. Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock und musste ebenfalls ärztlich betreut werden.

Von dpa