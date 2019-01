Polizei sucht weiter nach Mutter von totem Baby

Die Leiche des neugeborenen Mädchens war Mitte November in einer Altkleidersortieranlage im polnischen Kielce entdeckt worden. Der Transport war aus Duisburg gekommen. Die Ermittler vermuten, dass das Kind in der Ruhrgebietsstadt in einen Altkleidercontainer in Duisburg gelegt wurde.

Bei ihren Ermittlungen hatten die Beamten eine weitere Babyleiche in einer Duisburger Wohnung gefunden, die jedoch mit dem Fall Mia offenbar nichts zu tun hat. Die 35-Jährige Mutter sitzt nun wegen Totschlags ihres Kindes in Untersuchungshaft. Ein DNA-Abgleich hatte ergeben, dass die Babys anders als zunächst vermutet keine Geschwister sind.