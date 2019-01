LWL-Museen locken 2018 rund 1,5 Millionen Menschen an

Als besondere Publikumsmagneten hätten sich unter anderem das neu eröffnete Besucherzentrum im Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta-Westfalica (rund 250 000 Besucher), das Naturkunde-Museum in Münster mit der großen Ausstellung rund um das Thema Gehirn (231 000) sowie das Museum für Kunst und Kultur (124 000) mit der Sonderschau zum Thema Frieden erwiesen. Die Freilichtmuseen in Hagen (116 500) und Detmold (189 000) zogen ähnlich viele Besucher an wie 2017.

Etwas weniger Menschen kamen mit insgesamt 476 000 Besuchern dagegen in die LWL-Industriemuseen. Rückläufig waren unter anderem die Besucherzahlen der Henrichshütte Hattingen und der Zeche Hannover in Bochum.