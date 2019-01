Junge von Auto angefahren: Schwer verletzt im Krankenhaus

Velbert (dpa/lnw) - In Velbert ist in der Dunkelheit ein kleiner Junge von einem Auto erfasst und am Kopf verletzt worden. «Wir wissen noch nicht, weshalb er auf der Straße war», sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Der Achtjährige war am Mittwochabend von dem Wagen eines 24 Jahre alten Mannes frontal getroffen worden. Das Kind wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Es sei mit schweren Verletzungen umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Von dpa