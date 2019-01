Nahverkehrsverbände stellen der Bahn schlechtes Zeugnis aus

Köln (dpa/lnw) - Unpünktlichkeit und zu wenig Plätze: Die großen Nahverkehrsverbände in Nordrhein-Westfalen haben der Deutschen Bahn für 2018 ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. «Wir sind mit den erbrachten Leistungen nicht zufrieden», sagte ein Sprecher des Nahverkehrs Rheinland (NVR) am Donnerstag in Köln. Zwar lägen noch keine abschließenden Daten vor, doch es spreche alles dafür, dass sich die Pünktlichkeit der Züge im vergangenen Jahr nicht verbessert habe. Zuvor hatte der WDR berichtet. Auch eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) sagte, die Qualität sei 2018 nicht zufriedenstellend gewesen.

Von dpa