Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf ist am Freitag in voller Besetzung ins Training für die Rückrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. 20 Feldspieler und vier Torhüter gingen am Freitag in die erste von zwei Einheiten auf dem Trainingsplatz an der Arena. Stammmkeeper Michael Rensing, der am Vortag beim Leistungstest wegen Krankheit noch gefehlt hatte, absolvierte ein Kurzprogramm.

Von dpa