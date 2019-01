Drei Männer wegen Vergewaltigung in Disco angeklagt

Essen (dpa/lnw) - Wegen Vergewaltigung einer 18-Jährigen auf einer Disco-Toilette stehen drei junge Männer vor dem Essener Landgericht. Laut Anklage zerrten die Männer im Alter von 22 und 23 Jahren die Frau am 7. Juli 2018 von der Tanzfläche in die Herrentoilette. Dort soll sie von zwei der Angeklagten zu sexuellen Handlungen gezwungen worden sein. Ein ebenfalls in der Disco anwesender Freund des Opfers soll zuvor bedroht worden sein. Zum Prozessauftakt am Donnerstag bestritten die Angeklagten die Vergewaltigungsvorwürfe. Alles sei einvernehmlich passiert. Bei den Angeklagten handelt es sich nach eigenen Angaben um einen Deutschen, einen Deutsch-Syrer und einen Syrer.

Von dpa