Versuchter Mord: Polizei ermittelt nach Schüssen in Köln

Köln (dpa/lnw) - Nach Schüssen auf einen 30-Jährigen in Köln ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes. Demnach zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera, wie ein Bewaffneter mehrere Schüsse abfeuert, als der 30-Jährige im Stadtteil Mülheim in sein geparktes Auto steigt. Anschließend sei der männliche Täter geflohen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Schütze dem Fahrer gezielt aufgelauert hatte.