Diebstahlserie: Frau erbeutet mit Trick Bargeld von Senioren

Einmal in der Wohnung lenkte die Frau ihre Opfer den Ermittlern zufolge ab und schnappte sich deren Geldbörsen. Demnach erbeutete sie so mehrere Tausend Euro sowie EC-Karten. Zeugenaussagen und Fotos überführten die Mindenerin schließlich. Zivilfahnder nahmen die Frau am Donnerstag in ihrer Wohnung fest. Sie kam in Untersuchungshaft.

Die vorgeworfenen Taten soll die Frau in den vergangenen Monaten verübt haben. Ermittler vermuten, dass die 56-Jährige ihre Masche insgesamt etwa 50 Mal im Kreis Minden-Lübbecke nutzte, um Opfer zu bestehlen.