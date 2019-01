Brandanschlag im Hauptbahnhof: Verdächtiger bleibt in Haft

Nach Auffassung des Gerichts besteht trotz seines schlechten Gesundheitszustands Fluchtgefahr. Es gebe «die nicht fernliegende Möglichkeit, dass er einen Dritten dazu veranlassen könnte, ihm zur Flucht zu verhelfen». Eine ausreichende medizinische Versorgung des Verdächtigen sei auch in der Untersuchungshaft möglich, so dass diese zweifellos gerechtfertigt sei.

Der Syrer soll einen Brandanschlag in einem Schnellrestaurant verübt haben, bei dem ein 14-jähriges Mädchen schwere Verbrennungen erlitt. Anschließend verschanzte er sich in einer Apotheke und nahm eine Frau als Geisel, ehe er von der Polizei niedergeschossen und festgenommen wurde. Die Bundesanwaltschaft hatte zunächst wegen eines möglichen islamistischen Hintergrundes ermittelt. Da sich dies aber nicht bestätigte, gab sie die Ermittlungen an die Kölner Staatsanwaltschaft ab.