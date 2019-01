Mädchen oder Junge? Gorillababy in Krefeld noch ohne Namen

Krefeld (dpa/lnw) - Das neugeborenes Gorillababy im Zoo von Krefeld hat noch keinen Namen. «Wir wissen bislang nicht, welches Geschlecht das Kleine hat, weil es sich so eng an seine Mutter klammert», sagte eine Sprecherin am Freitag. Das Gorillakind war am Neujahrsmorgen zur Welt gekommen. Die Geburt verlief schnell und unkompliziert. Der kleine Menschenaffe habe von Anfang an einen gesunden und kräftigen Eindruck gemacht.

Von dpa