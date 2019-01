Rockerbanden sollen hinter den Schüssen in Köln stehen

Köln (dpa/lnw) - Rivalisierende Rockerbanden sollen für die wiederholten Schüsse in der Kölner Innenstadt am vergangenen Freitag verantwortlich sein. Ermittler sähen in den Taten eine Eskalation andauernder Streitigkeiten im Rockermilieu, teilte die Polizei am Montagabend mit. Zu den Hintergründen wollen sich die Ermittler am Mittwoch in einer Pressekonferenz äußern. Nach der Untersuchung des Tatortes in Köln-Buchheim, wo Unbekannte am späten Freitagabend eine Reihe von Schüssen auf einen belebten Spielsalon abgaben, ermitteln Staatsanwaltschaft und Polizei Köln nun nach eigenen Angaben wegen versuchter Tötungsdelikte. Potenzielle Zeugen verweigerten bislang laut Polizei allerdings die Aussage.

Von dpa