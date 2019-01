Schüsse in Köln: Keine weitere Festnahme

Köln (dpa) - Nach den Schüssen in der Kölner Innenstadt und vor einer Spielhalle vom Freitag gibt es keine weitere Festnahme. Die Ermittlungen würden fortgesetzt, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer am Montag. Unbekannte hatten am Freitagabend mehr als ein Dutzend Schüsse auf die Spielhalle abgegeben. Zur Tatzeit waren 15 bis 20 Gäste anwesend, es wurde aber niemand verletzt. Wenige Stunden zuvor waren am Freitagnachmittag in der Kölner Innenstadt nahe dem Hauptbahnhof mitten auf der Straße Schüsse gefallen. Auch hier wurde niemand verletzt.

Von dpa