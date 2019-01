Leverkusen (dpa/lnw) - Bayer Leverkusens Offensivspieler Karim Bellarabi hat am Sonntag nicht mit der Mannschaft trainieren können. Wegen leichter Rückenprobleme absolvierte der 28-Jährige Übungen in den Athletikräumen des Fußball-Bundesligisten, wie der Club mitteilte. Am Montag solle der Ex-Nationalspieler aber wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Von dpa