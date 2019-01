Rheinische evangelische Jugend möchte mehr mitreden

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa) - Die Jugend möchte in der rheinischen evangelischen Kirche mehr mitreden. Es sollten verbindliche Formen der Teilhabe in Gemeinden und Gremien geschaffen werden, erklärten Teilnehmer zum Abschluss der ersten Jugendsynode der Evangelischen Kirche im Rheinland am Sonntag in Bad Neuenahr. Auch sollten künftig von den Kirchenkreisen mehr junge Menschen in die Landessynode entsendet werden. Seit Freitag berieten Vertreter der Kirchenjugend, Studenten, aber auch Mitglieder des Kirchenparlaments über selbst gesetzte Anliegen.

Von dpa