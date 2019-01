Sobiech nach Zehenbruch wieder im Mannschaftstraining

Köln (dpa/lnw) - Zweitligist 1. FC Köln kann im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga wieder mit seinem Verteidiger Lasse Sobiech rechnen. Der 27-Jährige trainierte Club-Angaben zufolge am Sonntag erstmals wieder mit dem Team, nachdem er sich im Oktober einen Zehenbruch zugezogen hatte. Er wolle sich wieder in die Mannschaft spielen, kündigte der Profi nun an. Die Verletzung war im Training passiert. «Es ist alles gut», versicherte Sobiech. «Es ist normal, dass der Zeh noch etwas mehr arbeiten muss, bis die Beweglichkeit komplett zurück ist. Aber ich bin schmerzfrei.»

Von dpa