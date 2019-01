Kritik an Reformgesetz: Betreuung Älterer und Behinderter

Im Vorfeld einer Expertenanhörung des Sozialausschusses am kommenden Mittwoch im Düsseldorfer Landtag bemängeln die Sachverständigen teils zu viel, teils zu wenig staatliche Kontrolle. Mehrere Verbände fordern in ihren schriftlichen Stellungnahmen mehr Schutz für die Bewohner, aber auch für die oft überdurchschnittlich stark belasteten Beschäftigten in Einrichtungen für Senioren, Pflegebedürftige und Behinderte.

Die Landesregierung möchte das sogenannte Wohn- und Teilhabegesetz ändern. Sozial- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) will unter anderem überflüssige Vorschriften und behördliche Doppel-Kontrollen abschaffen.

So soll etwa die Pflege-Qualität in den Einrichtungen künftig nur noch vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung geprüft werden. Die Heimaufsichten hätten dann strukturelle Kriterien unter die Lupe zu nehmen - etwa den Personalschlüssel oder die Raumgröße. Der Sozialverband befürchtet, dass die seit vielen Jahren unzureichende Personalausstattung in den Einrichtungen durch den Rückzug der Prüfbehörden verdeckt würde.