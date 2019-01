Zoll findet Drogen in Musikbox: Festnahme in Kanada

Die Musikbox wurde dennoch in Zusammenarbeit mit den kanadischen Behörden kontrolliert geliefert. Die 21-jährige Abholerin wurde in der Nähe von Ottawa (Kanada) festgenommen. Neben der Musikbox hatte sie in der Postfiliale auch zwei Briefsendungen in Empfang genommen, in denen sich 1043 Pflaster mit dem synthetischen Betäubungsmittel Fentanyl befanden.