VDV: Spielern fällt Umgang mit sozialen Medien nicht leicht

Duisburg (dpa) - Der Fall Franck Ribéry zeigt nach Auffassung der Spielergewerkschaft VDV exemplarisch, «dass vielen Spielern der Umgang mit sozialen Medien nicht leicht fällt». Das teilte die VDV am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Clubs und Verbände seien daher in der Pflicht, Fußballprofis und -talente in diesem Bereich «besser zu schulen und zu unterstützen», erklärte VDV-Geschäftsführer Ulf Baranowsky.

Von dpa