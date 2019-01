Mann tritt und bespuckt Familie in Regionalzug: Festnahme

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein 62-Jähriger soll in einem Zug in Richtung Düsseldorf eine Familie angegriffen haben. Der Verdächtige habe den Vater und seine drei Kinder getreten und bespuckt, teilte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag mit. Eine Zugbegleiterin habe die Polizei alarmiert.