Brautpaar geblitzt: Polizei verschickt spezielle Erinnerung

Dortmund (dpa/lnw) - Am Hochzeitstag in die Radarfalle: Mit einem Hochzeitsfoto der besonderen Art hat die Dortmunder Polizei einem Brautpaar eine zweifelhafte Freude gemacht. Ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag im Mai vergangenen Jahres waren zwei Frischvermählte in ihrer Limousine zu schnell unterwegs gewesen und prompt auf der A1 geblitzt worden. Wie die Polizei Dortmund am Montag über die Dienste Facebook und Twitter berichtete, schrieb der 26-Jährige Bräutigam und Fahrer später an die Polizei und bat um das damalige Blitzerfotos als Erinnerungsstück. Das Original sei unglücklicherweise vernichtet worden.

Von dpa