Neue Studie zur Gewaltkriminalität soll Sicherheit erhöhen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit einer neuen Studie will Nordrhein-Westfalen den Bereich Gewaltkriminalität intensiver ausleuchten. Das kündigten die Minister für Inneres und für Gleichstellung, Herbert Reul und Ina Scharrenbach (beide CDU), am Dienstag in Düsseldorf an. Die repräsentative Befragung soll Erkenntnisse unabhängig vom Anzeigeverhalten der Opfer oder von späteren Strafverfahren liefern. Noch immer würden viele Straftaten nicht angezeigt, erklärte Scharrenbach. Die Studie soll zudem Aufschlüsse über das Sicherheitsempfinden der Bürger liefern.

Von dpa