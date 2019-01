Europapolitiker Brok hat noch Chance auf Listenplatz

Düsseldorf (dpa) - Nach seiner Niederlage im nordrhein-westfälischen CDU-Landesvorstand hat der langjährige Europa-Politiker Elmar Brok noch eine letzte Chance auf einen aussichtsreichen Listenplatz für die Europawahl. Brok könnte am 26. Januar bei der Landesvertreterversammlung der NRW-CDU in Siegburg in einer Kampfkandidatur um einen der Listenplätze antreten, hieß es am Dienstag in Parteikreisen in Düsseldorf. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU), der viele Jahre mit Brok im Europa-Parlament gesessen hatte, sagte: «Da ist noch alles im Fluss.»

Von dpa