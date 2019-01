SPD-Landesgruppen beraten über Kurs: Kritik an Parteiführung

Die Landesgruppen wollen über die Europapolitik, die Wirtschaft und den Sozialstaat sowie den Zustand der SPD beraten. In einem Positionspapier sprachen sich SPD-Politiker vor dem Treffen dafür aus, künftige Spitzenkandidaten der Partei per Urwahl zu bestimmen. Sie formulierten eine für Parteiführung um SPD-Chefin Andrea Nahles bittere Bestandsaufnahme: Die gegenwärtige Krise der SPD sei ist in ihrer jüngeren Geschichte beispiellos. Die Erneuerung müsse grundlegender angepackt werden.