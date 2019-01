Wetterdienst warnt vor stürmischem Dienstag

Offenbach (dpa/lnw) - Stürmisch und nass wird der Dienstag in Nordrhein-Westfalen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Morgen landesweit vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Stundenkilometern. In Schauernähe kann es demnach auch zu schweren Sturmböen um die 90 km/h kommen. Dazu ziehen bei Temperaturen zwischen sechs und neun Grad von Nordwesten her Schauer über das Land hinweg. In den östlichen Landesteilen kann es auch zu Gewittern mit Graupel kommen. Am Nachmittag sinkt die Schneefallgrenze auf 600 Meter, in der Nacht zum Mittwoch fallen Schnee oder Schneeregen bis ins Flachland.

Von dpa