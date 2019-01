Betrunkener klaut Glitzer-Leggins

Bielefeld (dpa/lnw) - Dem Glitzern von modischen Leggings an einer Schaufensterpuppe konnte ein Betrunkener in Bielefeld nicht widerstehen: Er stahl die Modekleidung mitsamt beiden Puppenbeinen am Montag in einem Modegeschäft in der Bielefelder Innenstadt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. An einer Bushaltestelle zeigte er nach Zeugenaussagen sein Diebesgut zwei Wartenden, dann verstaute er die glitzernden Leggings in seinem Rucksack und steckte die Puppenbeine in eine Streugutkiste. Als die Polizei dazu kam, gestand der Mann die Tat. Die Polizisten sammelten die ungewöhnliche Beute ein und brachten sie zurück in das Modegeschäft.

Von dpa