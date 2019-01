Datenleck betrifft 135 Persönlichkeiten in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Großangriff auf persönliche Daten betrifft in Nordrhein-Westfalen 135 Politiker und andere herausgehobene Persönlichkeiten. Das teilte Landesinnenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf mit. Im Gegensatz zu einigen der bundesweit rund 1000 betroffenen Politiker, Prominenten und Journalisten sind bei den Online-Attacken auf Menschen aus NRW aber offenbar keine extrem persönlichen oder hochsensiblen Informationen ins Internet durchgesickert. «Der allergrößte Teil sind Handy-Daten - weniger problematische Daten» sagte Reul. Er selbst sei überraschenderweise nicht betroffen.