Datenleck betrifft insgesamt 154 Menschen in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Großangriff auf persönliche Daten betrifft in Nordrhein-Westfalen insgesamt 154 Menschen - zumeist Politiker. 137 der Betroffenen seien Bundes- und Landespolitiker, teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in Düsseldorf mit. Dazu gehörten auch vier Mitglieder der Landesregierung.