Autofahrer würgt Busfahrer in Velbert

Velbert (dpa/lnw) - Offenbar aus Verärgerung über dessen Fahrweise hat ein Autofahrer in Velbert den Fahrer eines Linienbusses gewürgt. Der Bus war nach Polizeiangaben am Dienstag an einer Haltestelle angefahren, als der Autofahrer gerade vorbei wollte. Er sei dem Bus auf die Gegenfahrbahn ausgewichen und dort beinahe mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert.