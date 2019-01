84 Jahre alter Radfahrer von Güterzug erfasst und gestorben

Köln (dpa/lnw) - Ein 84 Jahre alter Radfahrer ist in Köln von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Der Zusammenstoß habe sich am Dienstagmorgen an einem unbeschrankten Bahnübergang ereignet, teilte die Polizei mit. «Wir gehen von einem tragischen Unfallgeschehen aus», sagte ein Sprecher. Der Mann starb noch am Unglücksort an seinen schweren Verletzungen. Unklar war zunächst, ob der 84-Jährige auf seinem Fahrrad fuhr oder dieses schob. Die Polizei nahm die Ermittlungen zu dem Unfall auf.

Von dpa