Nach Fund von Säuglingsleiche Mutter in U-Haft

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Säuglingsleiche in einer Gelsenkirchener Wohnung ist Haftbefehl gegen die Mutter erlassen worden. Die 34-Jährige sitze nun in Untersuchungshaft, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Die Obduktion des Leichnams habe ergeben, dass der Junge an «erheblichen Schädelverletzungen» starb. «Der Verdacht auf ein Fremdverschulden hat sich verhärtet», sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Es werde weiter ermittelt.

Von dpa