Acht Verletzte bei Zusammenstoß von Auto mit Linienbus

Rosendahl (dpa/lnw) - Beim Zusammenprall eines Autos und eines Linienbusses sind die beiden Fahrer schwer und sechs Busfahrgäste leicht verletzt worden. Der 26 Jahre alte Autofahrer war nach dem Überholen auf schneeglatter Straße am frühen Mittwochmorgen in Rosendahl (Kreis) Coesfeld ins Schleudern geraten und im Gegenverkehr mit dem Bus kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher und der 55 Jahre alte Busfahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Von dpa