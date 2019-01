Schalke-Fußballer Serdar muss auf Teamtraining verzichten

Benidorm (dpa/lnw) - Der deutsche U21-Nationalspieler Suat Serdar muss im Trainingslager des FC Schalke 04 in der spanischen Stadt Benidorm von sofort an auf das Mannschaftstraining verzichten. Nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Mittwoch zog sich der Mittelfeldspieler eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu. Er wird aber nicht abreisen, sondern in Benidorm medizinisch betreut.

Von dpa