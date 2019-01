Angeklagter im Prozess um «falsche Polizisten» geständig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess um «falsche Polizisten» hat ein mutmaßlicher Trickbetrüger in Düsseldorf ein umfassendes Geständnis abgelegt. Der 27-Jährige aus Dormagen räumte am Mittwoch vor dem Landgericht ein, mehrere Senioren um ihr Erspartes gebracht zu haben. Aus Callcentern in der Türkei seien die Opfer angerufen worden. Die Anrufer hätten sich als Polizisten namens «Lehmann», «Brenner» oder «Jung» vorgestellt und den Opfern mitgeteilt, dass sie im Visier von Einbrechern seien.

Von dpa