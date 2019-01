Dortmund spielt in Wembley: Spurs-Stadion noch nicht fertig

London/Dortmund (dpa) - Weil der Stadion-Neubau von Tottenham Hotspur noch nicht abgeschlossen ist, tritt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der Champions League im Wembley-Stadion gegen den Londoner Club an. Das teilte der Premier-League-Verein am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Dortmund muss im Achtelfinal-Hinspiel am 13. Februar in der britischen Hauptstadt spielen, am 5. März treten die Spurs beim BVB an.

Von dpa