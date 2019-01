Urlauberin aus Köln in Australien vermisst

Köln/Alice Springs (dpa/lnw) - Eine Frau aus Köln wird seit dem Jahreswechsel in Australien vermisst. Die 62-Jährige, die in Australien Urlaub machte, sei zuletzt am Neujahrstag gesehen worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Köln. «Wir haben alle erforderlichen Daten an die Kollegen in Australien übermittelt.» Nach Angaben der örtlichen Polizei wurde die Frau zuletzt gesehen, als sie sich am Morgen des 1. Januar von einem Hotel der Stadt Alice Springs aus auf den Weg zu einer Wanderung machte. Dass die 62-Jährige aus Köln stammt, hatte zuvor die «Rheinische Post» berichtet.

Von dpa