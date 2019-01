Stindl trainiert wieder komplett mit dem Team

Jerez de la Frontera (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbachs Kapitän Lars Stindl ist nach einer Sprunggelenkverletzung komplett in das Mannschaftstraining eingestiegen. «Ich fühle mich jetzt gut», sagte der Offensivspieler am Mittwoch in einem vom Fußball-Bundesligisten veröffentlichten Interview. «Ich bin froh, wieder bei der Mannschaft zu sein.» Derzeit befindet sich der 30-Jährige mit dem Liga-Dritten im Trainingslager im spanischen Jerez de la Frontera. Er hoffe, bald auch wieder in Spielen eingesetzt zu werden.

